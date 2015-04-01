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货币新闻 | 2015年 4月 1日 星期三 16:07 BJT

德国数据：3月制造业采购经理人指数创2014年4月来最高

该数值创下2014年4月以来最高，也是连续第四个月站在荣枯分水岭50上方。

新订单成长速度加快，未交付订单增加，促使制造商增产，创下4月以来最快速度，并且持续聘雇新员工。

部分公司表示，欧元贬值帮助他们获得海外新合约，但也推升进口成本。

企业也自10月以来首度调升售价。

“制造业看来对第一季国内生产总值(GDP)有正面贡献，今年前三个月PMI的平均值创下2014年第二季以来最佳，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。(完) (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 蔡美珍/高琦)
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