德国数据：3月制造业采购经理人指数创2014年4月来最高

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
该数值创下2014年4月以来最高，也是连续第四个月站在荣枯分水岭50上方。
新订单成长速度加快，未交付订单增加，促使制造商增产，创下4月以来最快速度，并且持续聘雇新员工。
部分公司表示，欧元贬值帮助他们获得海外新合约，但也推升进口成本。
企业也自10月以来首度调升售价。
“制造业看来对第一季国内生产总值(GDP)有正面贡献，今年前三个月PMI的平均值创下2014年第二季以来最佳，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。(完) (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 蔡美珍/高琦)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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