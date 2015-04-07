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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:18 BJT

德国数据：3月民间部门成长速度创八个月来最快--PMI

“德国的服务提供商暗示服务业活动成长在第一季度末加快，主要指数连续第三个月有所好转，”Markit经济分析师Oliver Kolodseike说。

“PMI数据还显示，经济活动普遍好转，制造商和服务提供商的产出均有类似的强劲增长，”他还说。

3月份服务业产出回升，服务业PMI从2月的54.7升至55.4，因新订单增加，企业招募新员工来满足用工需求和应对积压订单。

更值的注目的是，服务提供商对未来前景的看法比过去四年任何时候都要乐观。

但投入成本创去年7月以来的最大升幅。有些人归因于德国1月时实施的全国最低薪资规定；另外有些人则是归咎于汇率。(完) (编译 孙茉莉/汪红英；审校 蔡美珍/李婷仪)
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