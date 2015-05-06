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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:09 BJT

德国数据：4月民间部门呈扩张之势，但增速较前月放缓--PMI

该数值略低于54.2的初值，但仍然稳稳守在荣枯分界线50上方。

服务业企业活动增速较3月放慢，因新业务未能快速产生。4月服务业提供者对于前景的看法较3月略为悲观，尽管整体上仍保持乐观。

但Markit经济学家Oliver Kolodseike称，服务业总体仍表现健康，“德国服务业产出继续快速增长，尽管增速为1月以来最低。”

服务业企业的雇聘活动暂时停顿，雇佣增速为约一年来最慢，一些企业将此归咎于德国在1月首次推行全国范围内的最低薪资标准，为每小时8.50欧元。

整个民间部门的新业务成长都放缓，公司转而寻求消化之前的未交货订单。(完)

(编译 于春红/高琦 审校 王洋/张若琪)

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