修正 - 欧元区数据：5月企业活动扩张放慢，但对前景的看法更为乐观

(更正：将标题中“经济活动”修改为“企业活动”，以更贴近原文意思)

路透5月21日 - 周四发布的Markit报告显示，欧元区5月企业活动增长弱于预期，但公司雇聘人员的增幅为四年来最快，表明他们对于经济形势趋于乐观。

调查还显示在超过三年的降价行为后，企业这个月几乎没有进一步降价，再加上其他反映经济增长的迹象，欧洲央行决策者料将因此受到鼓舞。

“估计有许多人会对增长连续第二个月放慢感到失望，但这需要放到大环境里来看，这个增长还算是不错的。”Markit首席分析师Chris Williamson说道。

“总体来看，复苏保持在正轨--情况相当好。”

Markit欧元区5月综合采购经理人指数(PMI)初值从53.9降至53.4，低于路透调查预估的53.8.

5月该指标连续第23个月高于50的荣衰分水岭。Williamson表示，PMI数据预示第二季经济成长0.4%，与本周路透调查的结果一致。

为了满足需求，企业增加了招聘。就业分项指数升至2011年5月以来的最高水准52.3。

欧元区5月服务业PMI从4月的54.1降至53.3。制造业PMI升至13个月高点52.3，产出分项指数从53.4升至53.5。

制造业新出口订单指数升至13个月高点53.0，上月为52.3。

但服务业企业继续降价，不过幅度较小。产出价格指数从48.9升至49.8。(完)