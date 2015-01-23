欧元区数据：2015年开局好于预期，企业积极降价--PMI

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
Markit报告称，欧元区1月综合采购经理人指数(PMI)初值升至五个月高点52.2，为连续第19个月高于50，路透调查预估为51.8，去年12月为51.4。
“欧元区活动在去年末开始脱离低谷，但数据显示出的实际增长率依然微弱，”Markit资深经济学家Rob Dobson表示。
Dobson称，PMI指标暗示欧元区第一季经济料增长0.2%，这略低于路透调查上周预估的0.3%。
产出物价指数降至46.9，为2010年2月以来最低。之前发布的官方数据显示欧元区12月消费者物价下滑0.2%，为2009年金融危机以来通胀率首次出现负值。
降价行为推动欧元区1月服务业PMI升至52.3，超过12月的51.6和路透调查预估的52.0，制造业PMI也从50.6升至51.0。
“我不认为2月形势会有明显改善。我们可能会看到经济增长继续缓慢改善，但不太可能出现大幅反弹。”Dobson说道。（完）
(编译 王丽鑫/高琦 审校 白云/蔡美珍)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠