欧元区数据：2015年开局好于预期，企业积极降价--PMI

Markit报告称，欧元区1月综合采购经理人指数(PMI)初值升至五个月高点52.2，为连续第19个月高于50，路透调查预估为51.8，去年12月为51.4。

“欧元区活动在去年末开始脱离低谷，但数据显示出的实际增长率依然微弱，”Markit资深经济学家Rob Dobson表示。

Dobson称，PMI指标暗示欧元区第一季经济料增长0.2%，这略低于路透调查上周预估的0.3%。

产出物价指数降至46.9，为2010年2月以来最低。之前发布的官方数据显示欧元区12月消费者物价下滑0.2%，为2009年金融危机以来通胀率首次出现负值。

降价行为推动欧元区1月服务业PMI升至52.3，超过12月的51.6和路透调查预估的52.0，制造业PMI也从50.6升至51.0。

“我不认为2月形势会有明显改善。我们可能会看到经济增长继续缓慢改善，但不太可能出现大幅反弹。”Dobson说道。（完）