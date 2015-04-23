欧元区数据：4月企业活动增长情况弱于预期，受新订单放缓拖累--PMI

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
4月服务业PMI下滑至53.7，低于预估。制造业PMI为51.9，也低于预期。不过两者都仍高于50的荣枯分水岭。
Williamson说PMI数据显示，当前季度国内生产总值(GDP)料增长0.4个百分点，和路透周三公布的调查结果一致。
综合新订单分项指数降至53.8，工厂去化旧订单的速度较上月快，相关的分项指数降至49.9。但工厂几乎没有新增雇员。
但Williamson说，法国及德国以外地区的成长加速，显示欧洲央行刺激举措的效应正逐渐渗入二线国家。
一项衡量企业在欧元区收费的价格变化指标，仍显示物价下滑，但下降速度比3月放缓。(完) (编译 白云/王洋/李婷仪 审校 于春红/艾茂林/龚芳)
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