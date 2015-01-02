欧元区数据：2014年制造业疲弱收尾，12月PMI产出分项创2013年6月来最低

“欧元区制造业活动12月大致再度停滞，这一年一开始的回升看似很有希望，但下半年止步，”Markit首席经济学家Chris Williamson称。

欧元区12月Markit制造业采购经理人指数为50.6，低于初值的50.8，但高于11月的17个月低点50.1。

12月指数高于荣枯分界线50，但这个月几无改善迹象，新订单分项指数仅有50.2。

产出指数跌至50.9，低于初值的51.2。12月的产出指数终值为2013年6月以来最低。

Williamson表示，产出疲软，以及服务业PMI初值显示成长不强，预示第四季经济成长率可能只有0.1%。(完) (编译 高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/白云)