版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 17:14 BJT

欧元区数据：制造业活动1月微幅扩张，PMI终值创六个月高位

这次调查的结果大多数是在欧洲央行宣布出台QE之前搜集的。

Markit欧元区1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.0，与初值一致。尽管这创下六个月高位，但只比50的荣枯分水线略高一点。12月制造业PMI为50.6。

1月企业降价的幅度创下2013年中期以来最大。周五的数据显示，欧元区1月通胀率为负0.6%。

欧元今年迄今已下跌了逾6%，但1月新出口订单增幅低于12月。1月出口订单分项指数终值持于50.7，与初值一致，但远低于12月的51.6。(完)

(编译 王洋/白云; 审校 蔡美珍/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐