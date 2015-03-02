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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 17:13 BJT

欧元区数据：制造业活动2月持稳，聘雇及出口升温--Markit PMI

制造业产品出厂价格1月创2013年中以来最大降幅后，上月降速有所缓和，这有可能鼓舞欧洲央行渴望逆转物价跌势的决策者。

但本周另一份路透调查显示，只有一半的分析师预计欧洲央行本月开始的印钞刺激举措会推动通胀率升向略低于2%的目标。(完) (编译 张明钧/洪曦/李爽 审校 孙茉莉/白云/王兴亚)
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