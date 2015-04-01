欧元区数据：3月制造业PMI上升，欧元疲弱推动出口

Markit公布的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.2，创10个月高点，初值为51.9。这是该指数连续第21个月高于荣枯分界线50。

“PMI终值表明，欧元区制造业扩张情况略好于初值，进一步表明欧元区经济在经历了去年的放缓后开始复苏，”Markit的首席经济学家Chris Williamson说。

“3月份新出口订单创2014年4月以来的最大增幅。企业称欧元走软是推动新出口订单增加的主要因素。”

对欧洲央行将推出量化宽松(QE)的猜测以及QE的最终推出令欧元 自1月以来下跌近12%。