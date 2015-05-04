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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 16:14 BJT

欧元区数据：制造业4月增速放缓，但出现产品提价迹象--PMI

该指数连续第22个月高于荣枯分水岭50。制造业PMI产出分项4月略降至53.4，低于3月所创的10个月高点53.6。

“近来外界乐观认为欧洲央行的量化宽松计划肯定已帮助经济复苏，但PMI数据扩张速度下降将抑制这种乐观看法。”Markit首席分析师Chris Williamson称。

制造业PMI就业分项从51.6升至51.9，为2011年8月以来最高。(完)
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