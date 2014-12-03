欧元区数据：11月综合PMI终值创16个月最低，明年初经济或再次萎缩

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元区11月服务业PMI从10月的53.3降至51.1，也不及初值51.3。企业降价促销的策略已持续三年。产出价格分项指数为47.1。
进一步降价的举措，加上欧元区核心国家经济出现恶化迹象，将令欧洲央行担忧，央行正力图重振经济，并推高过低的通胀率。
“调查表明，目前已宣布的政策措施尚未对欧元区企业或消费者信心产生明显影响。若要避免再陷衰退，或需采取更多激进举措，而且要迅速实施，”Williamson说。(完) (编译 田建华/朱晓军/王颖；审校 高琦/蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。