欧元区数据：11月综合PMI终值创16个月最低，明年初经济或再次萎缩

欧元区11月服务业PMI从10月的53.3降至51.1，也不及初值51.3。企业降价促销的策略已持续三年。产出价格分项指数为47.1。

进一步降价的举措，加上欧元区核心国家经济出现恶化迹象，将令欧洲央行担忧，央行正力图重振经济，并推高过低的通胀率。

“调查表明，目前已宣布的政策措施尚未对欧元区企业或消费者信心产生明显影响。若要避免再陷衰退，或需采取更多激进举措，而且要迅速实施，”Williamson说。(完) (编译 田建华/朱晓军/王颖；审校 高琦/蔡美珍)