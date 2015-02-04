欧元区数据：民间部门1月创下六个月最快增速--PMI

这一数字与上个月路透调查中分析师的预估中值持平。如果预测准确，将高于分析师对第四季经济增长率的预估值0.1%。

Markit公布1月综合采购经理人指数(PMI)终值为52.6，高于初值52.2和12月的51.4。

“欧元区2015年开局不错，经济活动增长加快。在欧元区前四大经济体中，德国、意大利和西班牙经济扩张，不过法国经济低迷状态进入第九个月，”Markit说。

然而，衡量产出价格的分项指数从12月的48.1降至46.9，为2010年2月以来最低，说明企业降价以促销。

1月物价下滑0.6%，因为大宗商品、特别是布兰特原油价格重挫。

降价促销助推服务业活动扩张速度创五个月来最快。服务业PMI从12月的51.6升至52.7，初值为52.3。