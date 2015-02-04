欧元区数据：民间部门1月创下六个月最快增速--PMI

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
这一数字与上个月路透调查中分析师的预估中值持平。如果预测准确，将高于分析师对第四季经济增长率的预估值0.1%。
Markit公布1月综合采购经理人指数(PMI)终值为52.6，高于初值52.2和12月的51.4。
“欧元区2015年开局不错，经济活动增长加快。在欧元区前四大经济体中，德国、意大利和西班牙经济扩张，不过法国经济低迷状态进入第九个月，”Markit说。
然而，衡量产出价格的分项指数从12月的48.1降至46.9，为2010年2月以来最低，说明企业降价以促销。
1月物价下滑0.6%，因为大宗商品、特别是布兰特原油价格重挫。
降价促销助推服务业活动扩张速度创五个月来最快。服务业PMI从12月的51.6升至52.7，初值为52.3。
市场对欧洲央行量化宽松(QE)计划的信心，以及显示新订单加速增长的迹象，帮助提升服务业者的乐观情绪，服务企业预期指数终值从前月的59.7升至63.9，创五年来月度最大升幅。(完)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.