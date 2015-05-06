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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:35 BJT

欧元区数据：二季度伊始企业活动增长良好，订单状况活跃

Markit综合PMI指数4月终值为53.9，高于53.5的初值，但略低于3月触及的11个月高点54.0。该数据高于50，暗示呈成长之势。

Markit首席分析师Chris Williamson称，PMI数据暗示4-6月一季较前季增长0.4%。

产出价格指数终值从48.9升至49.2，为10个月高点，目前已有三年低于50的荣枯分水岭。

4月服务业采购经理人指数(PMI)终值为54.1，略低于3月触及的八个月高位54.2，但高于53.7的初值。

4月服务业PMI新订单指数追平3月升至的近四年高位54.6，激励服务业者连续第六个月增聘人手。(完)

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