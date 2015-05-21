法国数据：5月Markit综合PMI初值升至51.0，服务业和制造业活动均改善

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“成长动能的累积很缓慢，特别是在服务业，一直呈现出摇摆不定的蹒跚状态。”Markit首席分析师Chris Williamson对路透表示。
Markit报告称，法国5月服务业PMI指数从前月的51.4小升到51.6，略低于路透调查预估的51.9。服务业在法国经济总量中占据55%的份额。
制造业PMI指数从48.0升至49.3，为12个月高位，并超过分析师预估的48.5，得益于出口订单逾一年来首见增长。
“欧元走弱令工业企业受益，与此同时，法国国内经济也见到起色，消费者和企业在服务领域的支出开始增加。”Williamson说道。
不过，他认为这波动能的强度还不足以让法国延续第一季增长0.6%的势头，第二季经济预估最多成长0.3%。（完）
(编译 艾茂林/高琦 审校 张明钧)
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