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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:00 BJT

法国数据：民间部门成长在4月放缓，因服务业和制造业都表现不佳

服务业活动趋势亦然，法国4月服务业PMI连续三个月高于荣枯分水岭50，但从3月的52.4降至51.4。

“这反映出新业务增长疲软，即便产出价格再度明显下降，仍不足以防止进一步放缓。”整理这份调查的谘询公司Markit资深分析师Jack Kennedy称。

上周一份PMI报告显示，法国4月制造业活动连续12个月萎缩，且萎缩幅度扩大，4月制造业PMI从3月的48.8降至48.0。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 艾茂林/张涛)

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