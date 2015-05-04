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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 16:01 BJT

法国数据：PMI显示4月制造业连续第12个月萎缩，且速度加快

“新订单下滑加剧，生产水平削减速度加快。尽管产出价格进一步下跌且最近欧元贬值，但凸显企业面临的竞争挑战。”

新订单指数从47.8降至46.0。新出口订单从48.5降至47.6。(完)

(编译 蔡美珍/张涛；审校 张若琪/于春红)
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