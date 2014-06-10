版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 09:35 BJT

中国数据：5月CPI同比上涨2.5%，PPI同比下降1.4%--国家统计局

路透北京6月10日 - 中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.
5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%。路透调查预估中值分别为上涨2.4%和下
降1.5%。
    
    数据并显示，5月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.7%。
    
    从环比来看，5月CPI上升0.1%，PPI下降0.1%。
 
    
    以下为5月通胀数据详情：   
                           5月实际   预估中值    预估区间    前值   上年同期
                           值                                       
 居民消费价格指数(CPI)       2.5        2.4      2.1 ~ 2.8    1.8     2.1
 工业生产者出厂价格指数(P    -1.4      -1.5     -1.8 ~ -1.2  -2.0     -2.9
 PI)                                                                
   
    欲览相关路透调查，请点击 
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完)

 (发稿 乔艳红； 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐