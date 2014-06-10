中国数据：5月CPI同比上涨2.5%，PPI同比下降1.4%--国家统计局

路透北京6月10日 - 中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2. 5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%。路透调查预估中值分别为上涨2.4%和下 降1.5%。 数据并显示，5月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.7%。 从环比来看，5月CPI上升0.1%，PPI下降0.1%。 以下为5月通胀数据详情： 5月实际 预估中值 预估区间 前值 上年同期 值 居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.4 2.1 ~ 2.8 1.8 2.1 工业生产者出厂价格指数(P -1.4 -1.5 -1.8 ~ -1.2 -2.0 -2.9 PI) 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 乔艳红； 审校 黄凯)