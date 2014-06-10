中国数据：5月CPI同比上涨2.5%，PPI同比下降1.4%--国家统计局

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
路透北京6月10日 - 中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2. 5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%。路透调查预估中值分别为上涨2.4%和下 降1.5%。 数据并显示，5月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.7%。 从环比来看，5月CPI上升0.1%，PPI下降0.1%。 以下为5月通胀数据详情： 5月实际 预估中值 预估区间 前值 上年同期 值 居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.4 2.1 ~ 2.8 1.8 2.1 工业生产者出厂价格指数(P -1.4 -1.5 -1.8 ~ -1.2 -2.0 -2.9 PI) 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 乔艳红； 审校 黄凯)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。