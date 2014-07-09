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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 09:34 BJT

中国数据：6月CPI同比上涨2.3%，PPI同比下降1.1%--国家统计局

路透北京7月9日 - 中国国家统计局周三公布，6月居民消费价格指数
(CPI)同比上涨2.3%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.1%。路透
调查预估中值分别为上涨2.4%和下降1%。
    
    数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨3.7%，非食品价格同比上
涨1.7%。从环比来看，6月CPI下降0.1%，路透调查结果为持平。
    
    以下为6月通胀数据详情：   
                   6月实际   预估中   预估区   前值  上年同
                   值          值       间             期
 居民消费价格指数    2.3       2.4    2.2 ~ 2  2.5     2.7
 (CPI)                                  .6           
 工业生产者出厂价    -1.1     -1.0    -1.6 ~   -1.4   -2.7
 格指数(PPI)                           -0.7          
   
    欲览相关路透调查，请点击 
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选<ECO
NCN>。(完)

 (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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