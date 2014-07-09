中国数据：6月CPI同比上涨2.3%，PPI同比下降1.1%--国家统计局

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透北京7月9日 - 中国国家统计局周三公布，6月居民消费价格指数 (CPI)同比上涨2.3%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.1%。路透 调查预估中值分别为上涨2.4%和下降1%。 数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨3.7%，非食品价格同比上 涨1.7%。从环比来看，6月CPI下降0.1%，路透调查结果为持平。 以下为6月通胀数据详情： 6月实际 预估中 预估区 前值 上年同 值 值 间 期 居民消费价格指数 2.3 2.4 2.2 ~ 2 2.5 2.7 (CPI) .6 工业生产者出厂价 -1.1 -1.0 -1.6 ~ -1.4 -2.7 格指数(PPI) -0.7 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选<ECO NCN>。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)