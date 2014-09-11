中国数据：8月CPI同比上涨2.0%，PPI同比下降1.2%--国家统计局

路透北京9月11日 - 中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2. 0%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.2%。路透调查预估中值分别为上涨2.2%和下 降1.2%。 数据并显示，8月CPI中的食品价格同比上涨3.0%，非食品价格同比上涨1.5%。从环比来 看，8月CPI上涨0.2%，PPI下降0.2%。 以下为8月通胀数据详情： 8月实际 预估中 预估区间 上月 上年同 值 值 期 居民消费价格指数(CPI) 2.0 2.2 2.0 ~ 2.5 2.3 2.6 工业生产者出厂价格指数(P -1.2 -1.2 -1.4 ~ -0.6 -0.9 -1.6 PI) 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)