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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 09:34 BJT

中国数据：8月CPI同比上涨2.0%，PPI同比下降1.2%--国家统计局

路透北京9月11日 - 中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.
0%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.2%。路透调查预估中值分别为上涨2.2%和下
降1.2%。
    
    数据并显示，8月CPI中的食品价格同比上涨3.0%，非食品价格同比上涨1.5%。从环比来
看，8月CPI上涨0.2%，PPI下降0.2%。
    
    以下为8月通胀数据详情：  

                           8月实际   预估中    预估区间    上月   上年同
                           值        值                           期
 居民消费价格指数(CPI)       2.0       2.2     2.0 ~ 2.5    2.3     2.6
 工业生产者出厂价格指数(P    -1.2     -1.2    -1.4 ~ -0.6  -0.9    -1.6
 PI)                                                              
 
    欲览相关路透调查，请点击 
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完)

 (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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