中国数据：8月CPI同比上涨2.0%，PPI同比下降1.2%--国家统计局

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京9月11日 - 中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2. 0%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.2%。路透调查预估中值分别为上涨2.2%和下 降1.2%。 数据并显示，8月CPI中的食品价格同比上涨3.0%，非食品价格同比上涨1.5%。从环比来 看，8月CPI上涨0.2%，PPI下降0.2%。 以下为8月通胀数据详情： 8月实际 预估中 预估区间 上月 上年同 值 值 期 居民消费价格指数(CPI) 2.0 2.2 2.0 ~ 2.5 2.3 2.6 工业生产者出厂价格指数(P -1.2 -1.2 -1.4 ~ -0.6 -0.9 -1.6 PI) 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。