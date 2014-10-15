版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 09:46 BJT

中国数据：9月CPI同比上涨1.6%，PPI同比下降1.8%--国家统计局

路透北京10月15日 - 中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1
.6%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.8%。路透调查预估中值分别为上涨1.7%和下
降1.6%。
    
    至此，CPI同比涨幅再次重返“1时代”，创出2010年1月以来的56个月低点，当时涨幅
为1.5%。
    
    统计局数据并显示，9月CPI中的食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.3%。从
环比来看，9月CPI上涨0.5%，PPI下降0.4%。
    
    以下为9月数据详情：（同比，%）  
                           9月实际   预估中    预估区间    前值  上年同
                              值       值                          期
 居民消费价格指数(CPI)       1.6       1.7     1.5 ~ 2.0   2.0     3.1
 工业生产者出厂价格指数(P    -1.8     -1.6*   -1.8 ~ -1.2  -1.2   -1.3
 PI)                                                             
    *注：路透预估中值原本为下降1.5%，随后受调查样本扩大影响修正为下降1.6%。
    
    国家统计局定于10月21日（下周二）公布三季度GDP、以及9月工业、投资和消费数据。
路透访问分析师预估中值显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%
。 
    
    欲览相关路透调查，请点击 
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完)

 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐