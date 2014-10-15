中国数据：9月CPI同比上涨1.6%，PPI同比下降1.8%--国家统计局

路透北京10月15日 - 中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1 .6%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.8%。路透调查预估中值分别为上涨1.7%和下 降1.6%。 至此，CPI同比涨幅再次重返“1时代”，创出2010年1月以来的56个月低点，当时涨幅 为1.5%。 统计局数据并显示，9月CPI中的食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.3%。从 环比来看，9月CPI上涨0.5%，PPI下降0.4%。 以下为9月数据详情：（同比，%） 9月实际 预估中 预估区间 前值 上年同 值 值 期 居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.7 1.5 ~ 2.0 2.0 3.1 工业生产者出厂价格指数(P -1.8 -1.6* -1.8 ~ -1.2 -1.2 -1.3 PI) *注：路透预估中值原本为下降1.5%，随后受调查样本扩大影响修正为下降1.6%。 国家统计局定于10月21日（下周二）公布三季度GDP、以及9月工业、投资和消费数据。 路透访问分析师预估中值显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3% 。 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)