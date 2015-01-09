中国数据：12月CPI同比上涨1.5%，PPI同比下降3.3%--国家统计局

路透北京1月9日 - 中国国家统计局周五公布，2014年12月居民消费价格指数(CPI)同比 上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%。路透调查预估中值分别为上涨1.5 %和下降3.1%。 12月CPI同比涨幅较上月略有回升，但仍是连续第四个月在2%下方运行，PPI则是连续34 个月持续为负，并录得2012年9月以来最大降幅。 统计局数据并显示，12月CPI中的食品价格同比上涨2.9%，非食品价格同比上涨0.8%。 从环比来看，12月CPI上涨0.3%，PPI下降0.6%。 2014年全年CPI同比上涨2.0%，远低于3.5%的政府控制目标；PPI则同比下降1.9%。 以下为12月数据详情：（同比，%） 12月实际 预估中 预估区间 上月 上年同期 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 1.0 ~ 2.2 1.4 2.5 工业生产者出厂价格指数(P -3.3 -3.1 -3.6 ~ 3.1 -2.7 -1.4 PI) 国家统计局定于1月20日（周二）公布2014年四季度和全年GDP数据，同时公布12月工业 、投资和消费数据。路透访问分析师预估中值显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放 缓至7.2%，12月当月的工业增加值同比增速料回升至7.4%。 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)