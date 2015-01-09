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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 09:39 BJT

中国数据：12月CPI同比上涨1.5%，PPI同比下降3.3%--国家统计局

路透北京1月9日 - 中国国家统计局周五公布，2014年12月居民消费价格指数(CPI)同比
上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%。路透调查预估中值分别为上涨1.5
%和下降3.1%。
    
    12月CPI同比涨幅较上月略有回升，但仍是连续第四个月在2%下方运行，PPI则是连续34
个月持续为负，并录得2012年9月以来最大降幅。
    
    统计局数据并显示，12月CPI中的食品价格同比上涨2.9%，非食品价格同比上涨0.8%。
从环比来看，12月CPI上涨0.3%，PPI下降0.6%。
    
    2014年全年CPI同比上涨2.0%，远低于3.5%的政府控制目标；PPI则同比下降1.9%。
 
    
    以下为12月数据详情：（同比，%）         
                           12月实际   预估中    预估区间     上月   上年同期
                              值        值                          
 居民消费价格指数(CPI)        1.5       1.5     1.0 ~ 2.2    1.4      2.5
 工业生产者出厂价格指数(P    -3.3      -3.1    -3.6 ~ 3.1    -2.7     -1.4
 PI)                                                                
      
    国家统计局定于1月20日（周二）公布2014年四季度和全年GDP数据，同时公布12月工业
、投资和消费数据。路透访问分析师预估中值显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放
缓至7.2%，12月当月的工业增加值同比增速料回升至7.4%。 

    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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