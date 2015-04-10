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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 09:35 BJT

中国数据：3月CPI同比上涨1.4%，PPI同比下降4.6%--国家统计局

路透北京4月10日 - 中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，涨幅持平上月。路透调查预估中值为上涨1.3%。

3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，跌幅小于路透预估中值的下跌4.8%。

环比来看，3月CPI环比下跌0.5%，PPI环比为下跌0.1%。

统计局称，3月份CPI环比下降主要是受春节后价格回调的影响，PPI环比降幅收窄的主要原因一是部分工业行业价格由降转升。

3月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.4 1.3 0.9 ~ 1.5 1.4 2.4

工业生产者出厂价格指数(PPI)-4.6 -4.8 -5.1 ~ -4.0 -4.8 -2.3

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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