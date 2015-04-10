中国数据：3月CPI同比上涨1.4%，PPI同比下降4.6%--国家统计局

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透北京4月10日 - 中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，涨幅持平上月。路透调查预估中值为上涨1.3%。
3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，跌幅小于路透预估中值的下跌4.8%。
环比来看，3月CPI环比下跌0.5%，PPI环比为下跌0.1%。
统计局称，3月份CPI环比下降主要是受春节后价格回调的影响，PPI环比降幅收窄的主要原因一是部分工业行业价格由降转升。
3月通胀指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.4 1.3 0.9 ~ 1.5 1.4 2.4
工业生产者出厂价格指数(PPI)-4.6 -4.8 -5.1 ~ -4.0 -4.8 -2.3
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。