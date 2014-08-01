中国数据：7月官方制造业PMI升至51.7，创27个月新高--国家统计局

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院

路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。