中国数据：7月官方制造业PMI升至51.7，创27个月新高--国家统计局

《汇市简讯》澳元如继续上行，0.76美元处的卖单或构成阻力
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透北京8月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至51.7，为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准。路透调查预估中值原本为51.4。
汇丰(HSBC)此前发布的中国7月制造业PMI初值升至52，创18个月高位。其终值数据定于今日稍晚北京时间9:45发布。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
---------------2014年-------------- ------------2013年-------------
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 PMI(%) 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 （完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进/张喜良)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。