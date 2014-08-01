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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 09:09 BJT

中国数据：7月官方制造业PMI升至51.7，创27个月新高--国家统计局

路透北京8月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至51.7，为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准。路透调查预估中值原本为51.4。

汇丰(HSBC)此前发布的中国7月制造业PMI初值升至52，创18个月高位。其终值数据定于今日稍晚北京时间9:45发布。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---------------2014年-------------- ------------2013年-------------

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 PMI(%) 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 （完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进/张喜良)
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