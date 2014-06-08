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货币新闻 | 2014年 6月 8日 星期日 10:34 BJT

中国数据：5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%--海关

路透北京6月8日 - 中国海关周日公布，5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%。路透
调查预估中值分别为增长6.6%和增长6.1%。
    
    海关数据并显示，5月贸易顺差359.2亿美元，高于路透预估的顺差226亿美元。
   
    以下为5月贸易数据详情：
      指标       5月实际   预估中     预估区间    上月   上年同
                 值          值                            期
    出口(%)         7        6.6     +1.0~+10.4    0.9      1
    进口(%)        -1.6      6.1     +2.3~+10.2    0.8    -0.3
 贸易顺差(亿美    359.2      226      165~299     184.5   204.3
      元)                                                
 
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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