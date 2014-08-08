中国数据：7月出口同比增长14.5%，进口下降1.6%--海关

路透北京8月8日 - 中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。 路透调查预估中值分别为增长7.5%和3%。 海关数据并显示，7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。 此前数据显示，上半年中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0. 9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。 以下为7月贸易数据详情： 指标 7月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期 出口(%) 14.5 7.5 2.9-11 7.2 5.1 进口(%) -1.6 3.0 -4.9-6.3 5.5 10.9 贸易顺差(亿美 473 270 192-380 316 178.2 元) 浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)