中国数据：7月出口同比增长14.5%，进口下降1.6%--海关

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透北京8月8日 - 中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。 路透调查预估中值分别为增长7.5%和3%。 海关数据并显示，7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。 此前数据显示，上半年中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0. 9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。 以下为7月贸易数据详情： 指标 7月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期 出口(%) 14.5 7.5 2.9-11 7.2 5.1 进口(%) -1.6 3.0 -4.9-6.3 5.5 10.9 贸易顺差(亿美 473 270 192-380 316 178.2 元) 浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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