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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 11:03 BJT

中国数据：7月出口同比增长14.5%，进口下降1.6%--海关

路透北京8月8日 - 中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。
路透调查预估中值分别为增长7.5%和3%。
    
    海关数据并显示，7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。
    
    此前数据显示，上半年中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0.
9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。
   
    以下为7月贸易数据详情：  
      指标       7月实际值  预估中值   预估区间   上月   上年同期
    出口(%)        14.5       7.5       2.9-11     7.2     5.1
    进口(%)        -1.6       3.0      -4.9-6.3    5.5     10.9
 贸易顺差(亿美      473       270      192-380     316    178.2
      元)                                                
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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