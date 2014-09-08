中国数据：8月出口同比增长9.4%，贸易顺差再刷新单月历史新高

路透北京9月8日 - 中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口 同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差 再刷新单月历史新高。 海关数据显示，8月出口2,084.6亿美元；进口1,586.3亿美元，贸易 顺差498.3亿美元，扩大77.8%，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录 新高。 经季节调整后，中国8月出口同比增长12.3%,进口同比增长1.7；8月 出口环比增长1.6%,进口环比增长3.1%。 以下为8月贸易数据详情： 指标 8月实 预估 预估区间 上月 上年同 际值 中值 期 出口(%) 9.4 8.0 3.0~17.0 14.5 7.2 进口(%) -2.4 1.7 -1.7~7.0 -1.6 7.0 贸易顺 498.3 400 50~513 473.0 286.1 差(亿美 元) 浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn ） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选<ECO NCN>。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)