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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 10:25 BJT

中国数据：8月出口同比增长9.4%，贸易顺差再刷新单月历史新高

路透北京9月8日 - 中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口
同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差
再刷新单月历史新高。
    
    海关数据显示，8月出口2,084.6亿美元；进口1,586.3亿美元，贸易
顺差498.3亿美元，扩大77.8%，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录
新高。
    
    经季节调整后，中国8月出口同比增长12.3%,进口同比增长1.7；8月
出口环比增长1.6%,进口环比增长3.1%。
     
    
    以下为8月贸易数据详情：  
  指标    8月实  预估  预估区间   上月   上年同
          际值   中值                      期
 出口(%)   9.4   8.0   3.0~17.0   14.5    7.2
 进口(%)  -2.4   1.7   -1.7~7.0   -1.6    7.0
 贸易顺   498.3  400    50~513   473.0   286.1
 差(亿美                                 
   元)                                   
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn
）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选<ECO
NCN>。（完）

 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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