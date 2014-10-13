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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 10:19 BJT

经季节调整后中国9月出口环比增长2.1%,进口环比增长11.6%--海关

路透北京10月13日 - 中国9月出口环比增长2.5%,进口环比增长15.2%--海关 经季节调整后中国9月出口同比增长6.0%,进口同比增长2.2%--海关 经季节调整后中国9月出口环比增长2.1%,进口环比增长11.6%--海关 路透此前报导，参看
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