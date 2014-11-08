中国数据：10月出口同比增长11.6%，贸易顺差454亿美元

路透北京11月8日 - 中国海关周六公布，按美元计价的10月出口同比增长11.6%，进口 同比增长4.6%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.5%。 海关数据显示，10月贸易顺差454.1亿美元，同比扩大46%。 数据还显示，中国10月外贸出口先导指数较9月下滑1.6至41.7，预示未来2到3个月的出 口增速将有所放缓。 以下为10月贸易数据详情： 指标 10月实际 预估中值 预估区间 上月 上年 值 同期 出口(%) 11.6 10.6 7~14 15.3 5.6 进口(%) 4.4 5.5 1.5~12.5 7 7.6 贸易顺差(亿美元 454.1 420 300~500 309.4 311 ) 浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)