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货币新闻 | 2014年 11月 8日 星期六 10:19 BJT

中国数据：10月出口同比增长11.6%，贸易顺差454亿美元

路透北京11月8日 - 中国海关周六公布，按美元计价的10月出口同比增长11.6%，进口
同比增长4.6%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.5%。
    
    海关数据显示，10月贸易顺差454.1亿美元，同比扩大46%。
    
    数据还显示，中国10月外贸出口先导指数较9月下滑1.6至41.7，预示未来2到3个月的出
口增速将有所放缓。
    
    以下为10月贸易数据详情：

      指标        10月实际   预估中值   预估区间    上月    上年
                  值                                        同期
     出口(%)        11.6       10.6       7~14      15.3     5.6
     进口(%)         4.4        5.5     1.5~12.5     7       7.6
 贸易顺差(亿美元    454.1       420     300~500    309.4     311
        )                                                   
  
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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