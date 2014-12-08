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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 10:17 BJT

中国数据：11月出口同比增长4.7%，进口同比下降6.7%--海关

路透北京12月8日 - 中国海关周一公布，按美元计价的11月出口同比增长4.7%，进口同
比下降6.7%。路透调查预估中值分别为增长8.2%和3.9%。
    
    海关数据显示，11月贸易顺差544.7亿美元，同比扩大61.4%。路透调查预估中值为顺差
435亿美元。
    
    海关新闻稿还显示，前11个月出口同比增长5.7%，进口增长0.8%；贸易顺差3,325亿美
元，扩大42.2%。
    
    以下为11月贸易数据详情：       
      指标        11月实际值  预估中值      区间       上月   上年同期
     出口(%)         4.7        8.2        1.5~11      11.6     12.7
     进口(%)         -6.7       3.9       -2.0~6.3      4.6     5.3
 贸易顺差(亿美元    544.7       435        330~506     454.1    338
        )                                                     
          
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

 (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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