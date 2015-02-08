中国数据：1月出口同比降3.3%进口锐减19.9%，贸易顺差创新高--海关

中国金融：“稳”是强监管去杠杆主基调，勿以市场小幅波动危言耸听--报载
路透北京5月8日 - 近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报周一刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。
路透北京2月8日 - 中国海关周日公布，1月出口同比下降3.3%，进口同比减少19.9%，路透调查预估分别为增长6.3%和下降3%。
1月贸易顺差为600.3亿美元，创纪录新高，路透调查预估中值为顺差489亿美元。
海关新闻稿称，1月，中国外贸出口先导指数为38.6，较去年12月下滑1.5，连续第四个月下滑，预示今年一季度以及二季度初出口仍然面临下行压力。
1月贸易数据详情如下:
指标 1月实际值 1月预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -3.3 6.3 -10.0~10.1 9.7 10.6
进口(%) -19.9 -3.0 -8.0~2.0 -2.4 10.0
贸易顺差(亿美元）600.3 489 175~585 496.1 318.6
浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京5月8日 - 近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报周一刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。
路透上海5月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.11%至92.90；SDR篮子指数微跌至93.97，再创有该数据来新低；BIS篮子指数微跌至93.77。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.03%，SDR篮子指数跌1.61%，BIS指数跌2.57%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8947 -63 欧元 7.5677 -22 日圆 6.1159 56 港元 0.8858 -7.5 英镑
路透5月8日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/8 BMO AES.N Q1 2017 AES Corp 2017/5/8 BMO TSN.N Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods) 2017/5/8 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/5/8 BMO SYY.N Q3 2017 西斯科(Sysco) 2017/5/8 BMO NWL.N Q1 2017 Newell Brands Inc