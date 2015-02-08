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货币新闻 | 2015年 2月 8日 星期日 10:49 BJT

中国数据：1月出口同比降3.3%进口锐减19.9%，贸易顺差创新高--海关

路透北京2月8日 - 中国海关周日公布，1月出口同比下降3.3%，进口同比减少19.9%，路透调查预估分别为增长6.3%和下降3%。

1月贸易顺差为600.3亿美元，创纪录新高，路透调查预估中值为顺差489亿美元。

海关新闻稿称，1月，中国外贸出口先导指数为38.6，较去年12月下滑1.5，连续第四个月下滑，预示今年一季度以及二季度初出口仍然面临下行压力。

1月贸易数据详情如下:

指标 1月实际值 1月预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -3.3 6.3 -10.0~10.1 9.7 10.6

进口(%) -19.9 -3.0 -8.0~2.0 -2.4 10.0

贸易顺差(亿美元）600.3 489 175~585 496.1 318.6

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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