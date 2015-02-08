中国数据：1月出口同比降3.3%进口锐减19.9%，贸易顺差创新高--海关

中国金融：“稳”是强监管去杠杆主基调，勿以市场小幅波动危言耸听--报载

路透北京5月8日 - 近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报周一刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。