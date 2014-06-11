中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限10年

路透北京6月11日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(6月18日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币记账式国债，期限10年。

刊登在中国财政部网站的公告显示，上述债券为今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期国债利息按半年支付，6月19日开始计息，招标结束至6月23日进行分销，6月25日起上市交易。（完）

浏览具体详情，请点击中国财政部网站 here (发稿 康熙泽/曹巍浩；审校 林高丽)