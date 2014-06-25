中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限七年

路透上海6月25日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(7月2日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币记账式国债，期限七年。

刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期国债利息按年支付，具体招标时间为7月2日上午10:35-11:35，发行手续费为承销面值的0.1%。7月3日开始计息，招标结束至7月7日进行分销，7月9日起上市交易。(完)

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