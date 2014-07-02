中国新债：财政部下周三将招标发行220亿元固息国债，期限一年

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海7月2日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(7月9日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币记账式国债，期限一年。
刊登在中国财政部网站的公告显示，上述债券为今年第14期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债7月10日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至7月14日进行分销，7月16日起上市交易。（完）
浏览具体详情，请点击中国财政部网站 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。