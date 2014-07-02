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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 16:01 BJT

中国新债：财政部下周三将招标发行220亿元固息国债，期限一年

路透上海7月2日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(7月9日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币记账式国债，期限一年。

刊登在中国财政部网站的公告显示，上述债券为今年第14期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债7月10日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至7月14日进行分销，7月16日起上市交易。（完）

浏览具体详情，请点击中国财政部网站 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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