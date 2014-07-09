中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为10年期续发

路透上海7月9日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(16日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币记账式国债，为10年期品种续发。

刊登在中国债券信息网站的公告显示，该债为今年第12期国债 的第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债7月16日招标，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至7月21日进行分销；7月23日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年6月19日开始计息；票面利率4%，按半年付息。

6月18日首次招标的今年第12期记账式附息国债中标利率为4.00%，在280亿元的首场发行量基础上，追加发行了0.1亿元，最终实际发行总量280.1亿元。投标量481亿元，投标倍数为1.72倍。 (完)

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