中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为10年期续发

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透上海7月9日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(16日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币记账式国债，为10年期品种续发。
刊登在中国债券信息网站的公告显示，该债为今年第12期国债 的第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债7月16日招标，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至7月21日进行分销；7月23日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年6月19日开始计息；票面利率4%，按半年付息。
6月18日首次招标的今年第12期记账式附息国债中标利率为4.00%，在280亿元的首场发行量基础上，追加发行了0.1亿元，最终实际发行总量280.1亿元。投标量481亿元，投标倍数为1.72倍。 (完)
浏览具体详情，请点击中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴/吴芳；审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)