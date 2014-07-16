中国新债：财政部下周三将招标发行260亿元固息国债，期限30年

路透北京7月16日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(23日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行260亿元人民币的固息记账式国债，期限30年。

刊登在财政部网站的公告显示，该期债为今年第16期记账式附息国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债7月24日开始计息，7月24日至7月28日进行分销，7月30日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)

参看详情,可点选中国财政部网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)