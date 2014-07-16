中国新债：财政部下周三将招标发行260亿元固息国债，期限30年

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京7月16日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(23日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行260亿元人民币的固息记账式国债，期限30年。
刊登在财政部网站的公告显示，该期债为今年第16期记账式附息国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债7月24日开始计息，7月24日至7月28日进行分销，7月30日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)
参看详情,可点选中国财政部网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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