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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 10:51 BJT

中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限20年

路透上海8月1日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(8日)招标发行260亿元人民币记账式固息国债，期限20年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第17期国债，按半年付息。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债8月11日开始计息，招标结束至8月13日进行分销，8月15日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网：here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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