中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限20年

《汇市简讯》澳元如继续上行，0.76美元处的卖单或构成阻力
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透上海8月1日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(8日)招标发行260亿元人民币记账式固息国债，期限20年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第17期国债，按半年付息。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债8月11日开始计息，招标结束至8月13日进行分销，8月15日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网：here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。