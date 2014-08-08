中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限两年

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透上海8月8日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(15日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行260亿元人民币记账式国债，期限两年。
刊登在中国财政部网站的公告显示，上述债券为今年第19期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债8月18日开始计息，利息按年支付；招标结束至8月20日进行分销，8月22日起上市交易;发行手续费为承销面值的0.05%。（完）
浏览具体详情，请点击中国财政部网站 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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