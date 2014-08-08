中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限两年

路透上海8月8日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(15日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行260亿元人民币记账式国债，期限两年。

刊登在中国财政部网站的公告显示，上述债券为今年第19期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债8月18日开始计息，利息按年支付；招标结束至8月20日进行分销，8月22日起上市交易;发行手续费为承销面值的0.05%。（完）

浏览具体详情，请点击中国财政部网站 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)