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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 15:34 BJT

中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限10年

路透上海9月10日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(17日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息国债，期限10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述债券为今年第21期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期国债利息按半年支付，9月18日开始计息，招标结束至9月22日进行分销，9月24日起上市交易；发行手续费为承销面值的0.1%。（完）

浏览具体详情，请点击中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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