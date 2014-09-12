中国新债：财政部下周五将招标发行220亿元固息国债，期限一年

路透上海9月12日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(19日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币固息记账式国债，期限一年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第22期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债9月19日招标，9月22日开始计息，招标结束至9月24日进行分销，9月26日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完)

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