中国新债：财政部下周五将招标发行220亿元固息国债，期限一年

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透上海9月12日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(19日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币固息记账式国债，期限一年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第22期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债9月19日招标，9月22日开始计息，招标结束至9月24日进行分销，9月26日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)