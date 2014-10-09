中国新债：财政部将于下周三招标280亿元固息国债，为10年品种续发

路透上海10月9日 - 中国财政部周四公告称，将于下周三(10月15日)招标续发行280亿元人民币记账式固息国债，为今年第21期<CN140021=CFXS10年品种第一次续发。

刊登在中国财政部网站的公告显示，该期债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至10月20日进行分销；10月22日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月18日开始计息；票面利率4.13%。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)