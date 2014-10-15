中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限七年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海10月15日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(22日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债，期限七年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第24期记账式附息国债，具体招标时间为10月22日上午10:35至11:35；采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债10月23日开始计息，招标结束至10月27日进行分销，10月29日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。