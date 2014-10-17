中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限30年

路透上海10月17日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(24日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行260亿元人民币固息记账式国债，期限30年。

刊登在中国财政部网站的公告显示，该期债为财政部今年第25期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债10月27日开始计息，招标结束至10月29日进行分销，10月31日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞；审校 林高丽)