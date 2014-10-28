中国新债：财政部将于下周一招标280亿元固息国债，为三年品种续发

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海10月28日 - 中国财政部周二公告称，将于下周一(11月3日)招标续发行280亿元人民币记账式固息国债，为今年第20期 三年品种第一次续发。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月5日进行分销；11月7日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月11日开始计息，票面利率4.00%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选