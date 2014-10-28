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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 15:49 BJT

中国新债：财政部将于下周一招标280亿元固息国债，为三年品种续发

路透上海10月28日 - 中国财政部周二公告称，将于下周一(11月3日)招标续发行280亿元人民币记账式固息国债，为今年第20期 三年品种第一次续发。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月5日进行分销；11月7日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月11日开始计息，票面利率4.00%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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