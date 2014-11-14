中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限50年

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海11月14日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(21日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行260亿元人民币固息记账式国债，期限50年。
刊登在中国财政部网站的公告显示，该期债为财政部今年第27期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债11月24日开始计息，招标结束至11月26日进行分销，11月28日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞/丁淑琴; 审校 张喜良)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。