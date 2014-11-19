中国新债：财政部下周三将续招标发行280亿元固息国债，期限五年

路透上海11月19日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(26日)在银行间和证交所债市，跨市场续招标发行280亿元人民币固息国债，为今年第26期 五年品种的首次续发。

刊登在财政部网站的公告显示，该期债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该债竞争性招标时间为上午10:35-11:35，原发行的同期国债招标当日停止交易一天；招标结束至12月1日进行分销；12月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年10月30日开始计息；票面利率3.53%。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)