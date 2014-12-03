中国新债：财政部下周三将发行220亿元固息国债，期限一年

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海12月3日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(10日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币固息国债，期限一年。
刊登在中国财政部的公告显示，该期债为财政部今年第28期记账式附息国债。
该期债采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
上述债12月10日招标，12月11日开始计息，招标结束至12月15日进行分销，12月17日起上市交易。(完)
参看详情，可点选中国财政部here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。