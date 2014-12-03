中国新债：财政部下周三将发行220亿元固息国债，期限一年

路透上海12月3日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(10日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币固息国债，期限一年。

刊登在中国财政部的公告显示，该期债为财政部今年第28期记账式附息国债。

该期债采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

上述债12月10日招标，12月11日开始计息，招标结束至12月15日进行分销，12月17日起上市交易。(完)

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