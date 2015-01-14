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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 16:30 BJT

中国新债：财政部下周三将招标发行200亿元固息国债，期限七年

路透上海1月14日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(21日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，期限七年，为今年第二期记账式附息国债。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

上述新债招标时间为1月21日上午10:35-11:35，1月22日开始计息，利息按年支付，招标结束至1月26日进行分销，1月28日起上市交易。(完)

参看详情，可点选财中国债券信息网：here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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