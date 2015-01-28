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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 16:10 BJT

中国新债：财政部下周三将招标发行200亿元固息国债，期限五年

路透上海1月28日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(2月4日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，期限五年。

刊登在中国财政部公告显示，该期债为今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

上述新债招标时间为2月4日上午10:35-11:35，2月5日开始计息，利息按年支付，招标结束至2月9日进行分销，2月11日起上市交易。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站：here (发稿 边竞/吴芳; 审校 林高丽)
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