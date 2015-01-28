中国新债：财政部下周三将招标发行200亿元固息国债，期限五年

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透上海1月28日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(2月4日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，期限五年。
刊登在中国财政部公告显示，该期债为今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
上述新债招标时间为2月4日上午10:35-11:35，2月5日开始计息，利息按年支付，招标结束至2月9日进行分销，2月11日起上市交易。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站：here (发稿 边竞/吴芳; 审校 林高丽)
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