中国新债：财政部下周三将招标发行200亿元固息国债，期限五年

路透上海1月28日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(2月4日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，期限五年。

刊登在中国财政部公告显示，该期债为今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。